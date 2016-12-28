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Реальні втрати на Світлодарській дузі набагато більші, ніж заявляють в штабі, – журналіст

16:56, сьогодні 190 Читать новость на русском
Евакуація поранених
Евакуація поранених / Фото з соцмереж

Україна зазнала значно більших втрат, аніж ті, про які офіційно повідомили у штабі АТО.

Про це розповіла журналістка Євгенія Гончарук, яка поїхала у зону АТО, повідомляє Громадське.

Медики не хочуть називати цифри, але кажуть, що втрат набагато більше, ніж заявляють офіційно в штабі АТО, в Міністерстві оборони, хоча вони списують це на те, що звіти дають по евакуації, за різними бригадами,
– сказала вона.

Журналістка додала, що бої, які тривали з 18 по 23 грудня, одна з медиків з позивним "Мураха" порівняла з Дебальцевим по потоку поранених і загиблих.

Було багато осколкових поранень, розривних травм, були відкриті переломи, черепно-мозкові травми. Довезли майже всіх. Працювало три бригади ASAP. Одна з бригад, з якої спілкувалася я, сказала, що вони не встигли довезти тільки одну людину, у них один 200-й,
– зазначила журналіст

Читайте також: Бої на Світлодарській дузі: четверо поранених у важкому стані

Теги: Україна Світлодарська дуга АТО Війна на Донбасі
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