Реальні втрати на Світлодарській дузі набагато більші, ніж заявляють в штабі, – журналіст

Україна зазнала значно більших втрат, аніж ті, про які офіційно повідомили у штабі АТО.

Про це розповіла журналістка Євгенія Гончарук, яка поїхала у зону АТО, повідомляє Громадське.

Медики не хочуть називати цифри, але кажуть, що втрат набагато більше, ніж заявляють офіційно в штабі АТО, в Міністерстві оборони, хоча вони списують це на те, що звіти дають по евакуації, за різними бригадами,

– сказала вона.

Журналістка додала, що бої, які тривали з 18 по 23 грудня, одна з медиків з позивним "Мураха" порівняла з Дебальцевим по потоку поранених і загиблих.

Було багато осколкових поранень, розривних травм, були відкриті переломи, черепно-мозкові травми. Довезли майже всіх. Працювало три бригади ASAP. Одна з бригад, з якої спілкувалася я, сказала, що вони не встигли довезти тільки одну людину, у них один 200-й,

– зазначила журналіст

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