Rebirth of a Nation і не тільки: як на думку британців звучить Україна

У Британії створили пісенну карту світу, Україні на якій дісталось одразу три символічні пісні.

Дизайнери проекту Dorothy із Ліверпуля "намалювали" особливу карту світу, кожній країні на якій присвоїли одну або кілька пісень.

Що цікаво, Україні дісталось одразу три пісні. Центр країни позначили чомусь піснею From Russia with Love.

Неподалік від неї красується напис Rebirth of a Nation ("Відродження нації") і український Донбас символічно підписали пісною War zone.

А в Чорному морі красується назва пісні Odessa (City of the Blk. Sea), яку виконує знаменитий британський рок-гурт Bee Gees.

Водночас Росії, за версією британських дизайнерів, дісталась пісня Back in the USSR, а Білорусь удостоїлась композиції Sister Europe.

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