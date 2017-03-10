Речі Януковича розпродують в інтернеті

В інтернеті можна натрапити на оголошення про продаж речей із резиденції "Межигір'я" екс-президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє "КП в Україні".

Відтак, жінка із Дніпра опублікувала оголошення про продаж позолоченого годинника і свічників, які нібито належать Януковичу. Вартість товару – 3500 доларів.

"Аналогів немає. Купили на аукціоні "Межигір'я"... Годинник механіка, заводиться ключем...", – мовиться в оголошенні.

Зазначимо, що до цього часу не було відомо про проведення жодних аукціонів "Межигір’я". Тож журналісти зв’язалися із продавцем, прикинувшись покупцями. У розмові власниця речей розповіла наступне:

Речі у відмінному стані, тільки от "пил не здували". Крім цього, є кришталева пантера (3500 доларів) вагою 50 кг, тарілки, цукорниця з богемського скла. Всі з "Межигір'я". Там багато чого розпродавалося, йшло з "молотка". Туди приїжджали заможні люди.

Також, за словами продавця, склад, на якому зберігалися ці речі, був, як справжній бункер. Там нібито було все те, що Януковичу просто було не потрібно – подарунки від колег, партнерів та інше.

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Водночас жінка зазначила, що виставлені на продаж речі їй не належать. Вона працює лише з "власниками" і виставляє майно на продаж.

Проте в самому "Межигір'ї" спростували інформацію про "бункер" з коштовностями та аукціон.