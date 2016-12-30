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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Речник Путіна поскаржився на санкції проти Росії

06:27, сьогодні 143 Читать новость на русском
Пєсков
Пєсков

Російське вище керівництво не надто задоволене запровадженими проти РФ санкціями зі сторони США, а також вигнанням 35 російських дипломатів, який підозрюють у шпигунстві.

Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі РИА-Новости назвав такі санкції незаконними, і згадав про наявність міжнародного права.

Ми вважаємо подібні рішення і подібні санкції необгрунтованими, незаконними з точки зору міжнародного права,
– заявив Пєсков.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів. Крім того, США висилають з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.

Сенатор Маккейн обіцяє Росії "більш жорсткі санкції".

У Росії вже заговорили про зворотні санкції. Почали з дітей.

В той час соцмережі глузують з російських політиків через накладені санкції.

Теги: Політика Санкції Новини Росії Володимир Путін
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