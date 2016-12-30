Речник Путіна поскаржився на санкції проти Росії

Російське вище керівництво не надто задоволене запровадженими проти РФ санкціями зі сторони США, а також вигнанням 35 російських дипломатів, який підозрюють у шпигунстві.
Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі РИА-Новости назвав такі санкції незаконними, і згадав про наявність міжнародного права.
Ми вважаємо подібні рішення і подібні санкції необгрунтованими, незаконними з точки зору міжнародного права,
– заявив Пєсков.
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Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів. Крім того, США висилають з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.
Сенатор Маккейн обіцяє Росії "більш жорсткі санкції".
У Росії вже заговорили про зворотні санкції. Почали з дітей.
В той час соцмережі глузують з російських політиків через накладені санкції.
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