Речник Путіна поскаржився на санкції проти Росії

Російське вище керівництво не надто задоволене запровадженими проти РФ санкціями зі сторони США, а також вигнанням 35 російських дипломатів, який підозрюють у шпигунстві.

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