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Речник Путіна розповів, що Росія робитиме у випадку заборони Самойловій в'їхати в Україну

13:32, сьогодні 1141 Читать новость на русском
Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017
Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 / Фото з відкритих джерел

У Кремлі прокоментували можливу заміну співачки Юлії Самойлової, яка має представляти Росію на Євробаченні-2017.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія не буде проводити заміни Юлії Самойлової, якщо їй заборонять в'їзд в Україну, пишуть "РИА Новости".

"Мені невідомо про рішення наших організаторів, але, наскільки я розумію, такої опції як заміна, не існує", – сказав він.

Читайте також: Джамала прокоментувала участь Самойлової на Євробаченні

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Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві має представити співачка Юлія Самойлова. У червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму.

СБУ уже взялася перевіряти, чи дійсно Самойлова виступала в Криму після анексії. Глава відомства Василь Грицак каже, що особисто виступає за те, щоб заборонити в'їзд росіянці в Україну.

Теги: LifeStyle Україна Україна-Росія Юлія Самойлова Євробачення-2017 Євробачення Новини Росії
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