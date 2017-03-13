Речник Путіна зізнався про зустрічі російського посла з представниками команди Трампа

Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив той факт, що посол Росії в США Сергій Кисляк мав зустрічі з представниками команди Трампа під час президентської кампанії.

Про це пише Daily Mail із посиланням на інтерв’ю Пєскова на CNN.

Традиційно прес-секретар Кремля відрікся від будь-яких звинувачень у тому, що в такий спосіб Росія могла впливати на стан президентських перегонів у США. За словами Дмитра Пєскова, Кисляк просто виконував свою дипломатичну роботу, зустрічаючись з різними людьми у країні, де йому доводиться працювати. Серед таких зустрічей, за словами Пєскова, були і люди, які консультували Гілларі Клінтон.

Щодо зустрічі колишнього радника Трампа з питань національної безпеки Майка Флінна з російським послом, то Пєсков заявив, що завдяки цьому у Москві краще розуміння того, що відбувається у США. Однак такі зустрічі носили двосторонній характер.

"Чим більше посол розмовляє з людьми в своїй країні проживання, тим краще робота, яку він виконує", – заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, після того, як стало відомо, що Майк Флінн зустрічався з російським послом і збрехав про це вищому керівництву, він подав у відставку.

Не до кінця вирішена ситуація і з генеральним прокурором США Джеффом Сешнсом, якого також підозрюють у зустрічах з Кисляком ще до того, як Трампа обрали президентом США.