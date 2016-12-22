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Телеканал новин 24 Речниця Савченко прокоментувала виключення нардепа з делегації в ПАРЄ
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Речниця Савченко прокоментувала виключення нардепа з делегації в ПАРЄ

14:37, сьогодні 1732 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Нардеп Надія Савченко зможе і надалі пояснювати світу реальний стан речей в Україні.

Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловила прес-секретар нардепа Тетяна Проторченко.

Вона розповіла, що багато світових політиків запрошують Савченко на зустрічі та хочуть через неї дізнатися про ситуацію в Україні.

Думаю, що Надія зможе і надалі доносити цю інформацію всьому світу. Просто питання тепер буде, як буде виглядати Україна. Спочатку всім світом боролися, а сьогодні виключають. Виключають за правду, яку вона говорить,
– сказала речниця.

Вона також нагадала, що Савченко попередньо вже говорила про можливість її виключення з делегації ПАРЄ.

Вона пояснювала, що не змінить свою позицію і буде продовжувати пояснювати на всіх майданчиках світу та Європи реальний стан речей в Україні щодо війни, корупції, політичної та економічної кризи,
– зазначила прес-секретар.

Представниця Савченко додала, що нардеп зараз перебуває у Німеччині і після повернення висловить свою позицію щодо виключення з делегації.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за виключення Савченко зі складу делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Теги: Україна Політика Надія Савченко Верховна Рада ПАРЄ
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