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Реформи в Україні розпочнуться, коли страх переможе жадібність, – експерт

07:02, сьогодні 2680 Читать новость на русском
Реформи і далі імітуються
Реформи і далі імітуються / Офіційний сайт Президента України

Одним з ключових здобутків 2016-го року стало впровадження е-декларацій, які матимуть стратегічне значення. Люди побачили всю "чесніть" наших політиків, а наступним етапом, з високою імовірністю стане те, що політики і чиновники будуть змушені пояснити – звідки у них ці статки.

Про це сайту "24" повідомив політичний експерт Сергій Постоловський, коментуючи досягнення і поразки України в 2016 році.

"Це дуже важливо не так для внутрішнього, як для зовнішнього ринку. Наші західні партнери будуть більш жорсткими по відношенню до української влади і вимагатимуть реформ, а не їх імітації. Якщо влада цього не зрозуміє, то немає впевненості в тому, що вона довго протримається", – переконаний експерт.

Один з головних недоліків діяльності нинішньої влади, за словами політолога, є відсутність реформ, через що українці не відчувають соціально-економічного покращення. Це все впливає і на самих українців, і на ставлення до нас західних партнерів.

Якщо влада зрозуміє, що проведення реформ – це її останній шанс залишитися біля управління державою, коли страх переможе жадібність, то тоді реформи таки розпочнуться,
– наголосив Сергій Постоловський.

Більш детально про перемоги і порзки у 2016 році читайте в матеріалі: 2016 рік: яким він був, і чого чекати в наступному році

Теги: Політика Україна е-декларування Реформи
Джерело: 24 канал
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