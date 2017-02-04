Реінтеграція Донбасу: чим небезпечне культурне єднання з окупованими територіями

Уряд планує долучати мешканців з тимчасово окупованих територій до культурного, спортивного та освітнього життя України.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну 11 січня. Щоправда, деталей про те, як відрізнити жертв російської окупації від її апологетів у плані уряду не йдеться.

Уряд, фактично, змінює статус протистояння. На словах говорять про війну і окупацію Росією, а на ділі – про громадянську війну, протиріччя в якій можна вирішити елементами народної дипломатії.

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План творчо-спортивної дружби куруватиме Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Радниця міністра запевняє, бойовики грати в футбол та співати на концертах не приїдуть. Бо СБУ ретельно перевірятиме бажаючих з окупованих районів Донбасу об'єднатись в "єдиному культурному просторі" з українцями.

Експерти кажуть, до того, як пропонувати "народну дипломатію" , влада має розробити справжній план деокупації та реінтеграції. Зробити Донбас українським вдасться, але на це підуть роки і десятиліття.

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