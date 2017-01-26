Рекордна кількість військових США прибуде до Польщі навесні

Станом на сьогодні на території Польщі вже перебувають 3,5 тис. американських військовослужбовців, а їх максимальна кількість становитиме приблизно 6,5 тис. осіб.

Про це під час засідання комісії з питань оборони Сейму Польщі заявив заступник міністра національної оборони Войцех Фальковський, повідомляє "Укрінформ".

На цей момент ми маємо на території Польщі близько 3,5 тис. американських військовослужбовців, які з військовою технікою вже розміщені в гарнізонах поблизу західного кордону і в центральній частині Польщі... Звичайно, вони весь час пересуватимуться, виїжджатимуть на навчання до різних країн, як до країн Балтії, так і на південь Європи, а тому їх кількість весь час змінюватиметься. Однак десь приблизно навесні цього року їх максимальна кількість сягне 6,5 тис. військовослужбовців,

– заявив Фальковський.

Заступник міністра зазначив, що це значна кількість, тому це вимагатиме від Польщі значних логістичних зусиль у межах функціонування системи Host Nation Support (HNS, Підтримка приймаючої країни). Мовиться про матеріально-технічне забезпечення перебування іноземних військ, надання їм справної інфраструктури, медичного забезпечення тощо. За оцінками Генштабу ЗС Польщі, для утримання 4-5 тис. іноземних військ у Польщі вартість програми HNS повинна складати щороку близько 56 млн злотих (14 млн дол.).

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Фальковський додав, що окрім танкової бригади США, яка з початку січня почала прибувати до Польщі, навесні цього року до країни також прибуде багатонаціональний батальйон НАТО. Його основу складуть американці, яких підтримуватимуть британці та румуни. Не виключено, що до них приєднаються також хорватські підрозділи.

Нагадаємо, 11 січня у польському місті Познань приземлився військовий літак із американськими солдатами на борту. А перед цим до Польщі прибула перша партія військової техніки США.