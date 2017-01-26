19:30
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 16:00: Чергове затримання в Криму. Масштабна ДТП у Польщі
Випуск новин
16:47, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рекордна кількість військових США прибуде до Польщі навесні

17:16, сьогодні 748 Читать новость на русском
Американські військові у Польщі
Американські військові у Польщі / Military Navigator

Станом на сьогодні на території Польщі вже перебувають 3,5 тис. американських військовослужбовців, а їх максимальна кількість становитиме приблизно 6,5 тис. осіб.

Про це під час засідання комісії з питань оборони Сейму Польщі заявив заступник міністра національної оборони Войцех Фальковський, повідомляє "Укрінформ".

На цей момент ми маємо на території Польщі близько 3,5 тис. американських військовослужбовців, які з військовою технікою вже розміщені в гарнізонах поблизу західного кордону і в центральній частині Польщі... Звичайно, вони весь час пересуватимуться, виїжджатимуть на навчання до різних країн, як до країн Балтії, так і на південь Європи, а тому їх кількість весь час змінюватиметься. Однак десь приблизно навесні цього року їх максимальна кількість сягне 6,5 тис. військовослужбовців,
– заявив Фальковський.

Заступник міністра зазначив, що це значна кількість, тому це вимагатиме від Польщі значних логістичних зусиль у межах функціонування системи Host Nation Support (HNS, Підтримка приймаючої країни). Мовиться про матеріально-технічне забезпечення перебування іноземних військ, надання їм справної інфраструктури, медичного забезпечення тощо. За оцінками Генштабу ЗС Польщі, для утримання 4-5 тис. іноземних військ у Польщі вартість програми HNS повинна складати щороку близько 56 млн злотих (14 млн дол.).

Читайте також: Міністр оборони Польщі до американських солдатів: Ми чекали вас десятки років

Фальковський додав, що окрім танкової бригади США, яка з початку січня почала прибувати до Польщі, навесні цього року до країни також прибуде багатонаціональний батальйон НАТО. Його основу складуть американці, яких підтримуватимуть британці та румуни. Не виключено, що до них приєднаються також хорватські підрозділи.

Нагадаємо, 11 січня у польському місті Познань приземлився військовий літак із американськими солдатами на борту. А перед цим до Польщі прибула перша партія військової техніки США.

Теги: США НАТО Польща
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Разведчик: На мирных территориях сепарских городов хватает
сьогодні, 16:30 Разведчик: На мирных территориях сепарских городов хватает
Євгенія Мазур 2 4828
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
сьогодні, 15:44 Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
Сергій Блажко 5 2109
Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
сьогодні, 12:39 Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
Ольга Черненко 5 6608
10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
сьогодні, 11:03 10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
1640
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
З'явилася нова інформація про продаж Roshen
 10 жовтня 2016 , 16:10 4
Криваве "перемир’я": у Порошенка повідомили сумні новини з фронту
 6 вересня 2016 , 13:09
За кого голосуватимуть українці на виборах до парламенту (Інфографіка)
 28 грудня 2016 , 14:16 3
Одещина отримала нового губернатора
 20 грудня 2016 , 19:52
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук