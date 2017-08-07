Рекордсмен із Тернопільщини готується до новогу рекорду віджимання на цвяхах

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На Тернопільщині у Хоросткові проживає незвичайний рекордсмен. Минулого року 53-річний Василь Шевчук віджався від підлоги на пальцях 63 рази за хвилину. За це потрапив до української книги рекордів. Чоловік планує побити досягнення, але завдання для себе ускладнив: віджатися хоче на цвяхах.
Віджимання на двох пальцях для Василя Шевчука вже здається легкою справою. Тепер він готується встановити рекорд з віджимання на цвяхах.
За роки відточування своєї майстерності у пана Василя з’явилося чимало прихильників. Вони теж практикують віджимання від підлоги на різних предметах.
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Сам Василь Шевчук, окрім встановлювання рекордів, ще й облагороджує місцевий парк у Хоросткові. За власні кошти рекордсмен встановив тренажери. Крім того, збудував невеликий басейн та дитячий майданчик. Усе аби залучити молодь до занять спортом.
У планах рекордсмена встановити ще кілька спортивних майданчиків для громади Хоросткова. А сам не припиняє ретельно готуватися до встановлення ще одного рекорду з віджимання.
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