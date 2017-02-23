Рекордсмени "Оскара": "Ла-ла Ленд" пліч-о-пліч з "Титаніком" та історією про Єву

Майже дев’яносторічна історія "Оскара" відкрила багато кіноталантів, зазнала чимало скандалів та розчарувань, саму церемонію навіть тричі переносили. Однак завдяки новим іменам і роботам та попри всі труднощі найпрестижнішій нагороді не бракувало рекордів. Їх "Оскар" пережив 11 разів.

Цього року додався ще один: перемогти у 14-ьох номінаціях має шанс мюзикл "Ла-Ла Ленд". Саме на таку кількість статуеток свого часу номінували мелодрами "Все про Єву" та "Титанік". Відтак, пропонуємо згадати, чим кількох тисяч членів кіноакадемії в Лос-Анджелесі вразили картини, які перед врученням заповітної нагороди стояли в одному ряду із цьогорічним фаворитом.

"Все про Єву" (1950)

У кінокартині, яку за мотивами оповідання "Мудрість Єви" відзняв Джозеф Лео Манкевич, уважний глядач помічає майбутнього секс-символа епохи 50-х, а тоді актрису, яка лише починає сходити на п’єдестал слави, – Мерилін Монро. Однак у цьому фільмі їй дістається епізодична роль. Натомість події розгортаються навколо, здавалося б, безневинної прихильниці бродвейської актриси Марго Ченнінг Єви Гаррінгтон. Її зіграла вже раніше оскароносна Енн Бакстер.

Після душевної розмови у гримерці, куди дівчину закликало театральне коло, Єва повільно, проте впевнено, починає підступно ходити по головах, аби здобути славу зірки Бродвею і собі. Спочатку вона стає дублеркою Марго, придобрюється до театрального критика, а ще планує вийти заміж за сценариста, який напередодні порвав зі своєю дружиною…Інтрига, відзнята у чорно-білому, не на жарт захопила тодішніх кінокритиків. Однак в результаті із 14-ти номінацій, на які претендувала драма, відсіялась їхня більша частина і стрічку удостоїли шести. Серед них – "Найкращий фільм", "Найкращий адаптований сценарій", а також "Найкращий дизайн костюмів".

"Титанік" (1997)

Слово, яке описує цей фільм, – масштабність: від його бюджету, який перевалив за 200 мільйонів доларів, до світового прокату, що тривав майже триста днів. Джеймс Кемерон йшов на чималий ризик, коли двадцять років тому вирішив знімати фільм-катастрофу, адже потрібно було передати велич та багатство одного з найбільших лайнерів. Тому режисерові довелось із десяток разів занурюватись у глибини океану, наймати дизайнерів і художників, які б відтворили антураж судна, та навіть самому малювати. Так-так, портрет Роуз, а ще малюнки оголених француженок і людей, які траплялися юному Джекові, – справа рук режисера. Не останнім завданням команди, яка працювала над стрічкою, було втілити історію кохання бідного хлопчини Джека та аристократки Роуз.

До слова, замість Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет, які одразу прийняли пропозицію зіграти у "Титаніку", на знімальному майданчику могли опинитися Метью Макконахі, Крістіан Бей та навіть Маколей Калкін, якого ми вперше побачили в "Сам удома-1, 2". Щодо жіночої ролі, то на неї претендували Гвінет Пелтроу та Клер Дейнс.

У підсумку, старання Кемерона не пройшли даром. Впродовж дванадцяти років "Титанік" тримав пальму першості як найкасовіший фільм, збори якого перетнули позначку у два мільярди доларів. А на ювілейній – 70-тій церемонії "Оскара", йому вручили 11 статуеток. Окрім того, що саму стрічку визнали шедевром, найкращими у ній назвали ще й музику, пісню, монтаж, спецефекти, костюми, грим.

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Цей фільм кіноспільнота вже називає сучасною класикою, адже більш ніж переконана: відроджувати жанр мюзиклу для широкої аудиторії, – справа непроста, проте, судячи зі списку номінантів цьогорічного "Оскара", благородна та потенційно успішна. Аби створити кінокартину у дусі ретро, режисер Дем'єн Шазелл брав натхнення в епосі 50-их, куди нібито і відправляє сучасних Себастьяна і Мію – джазового піаніста та актрису-початківицю. Не обходиться, звісно, без кохання, мрій і мети. І все це – на тлі масштабної музики: від номерів зі співаками й танцюристами до виступів у концертній залі. Відтак, скільки статуеток кіноакадемія віддасть цьому мюзиклу та усій команді, яка його створила, побачимо вже цієї неділі.

Церемонію традиційно влаштують у театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі. Її ведучим вперше стане комік Джиммі Кімел. Нагадаємо, що номінантів на найвищу нагороду в галузі кінематографу назвали 24 січня.

Автор: Юлія Девда