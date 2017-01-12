Рекс Тіллерсон виступив за передачу летальної зброї Україні

Кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон вважає за потрібне надати Україні летальну зброю.

Про це він заявив на слуханнях в Сенаті.

Американський політик також наголосив, що США повинні підтримувати Україну від подальшої агресії Росії. Однак додав, що таке рішення вимагає консультацій з Нацрадою з безпеки.

Крім цього, надання летальної зброї стане можливим, якщо не буде дотримуватись режим припинення вогню на українському Сході.

Росія сьогодні становить загрозу, але вона не непередбачувана в просуванні своїх власних інтересів. Вона вторглася в Україну, в тому числі захопила Крим, і підтримала сирійську армію, яка грубо порушує закони війни,

– підкреслив Тіллерсон.

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Нагадаємо, що під час засідання Сенату Тіллерсон назвав Росію загрозою, але відмовився називати Володимира Путіна "воєнним злочинцем". Водночас, можливий держсекретар наголосив, що Америка має прагнути до діалогу з Російською Федерацією, зокрема, у боротьбі з тероризмом.