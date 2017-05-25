Renault знакомит детей с автомобильными профессиями

В первые выходные лета, 3 и 4* июня 2017 года, компания Renault в Украине проводит семейный уикенд и приглашает детей, а также их родителей на экскурсию по дилерскому салону и сервису для знакомства с автомобильными профессиями.
Во время первого летнего уикенда во всех официальных дилерских центрах Renault будут проводиться обучающие экскурсии, которые помогут детям лучше узнать о таких важных профессиях сотрудников автосалона Renault, как продавец-консультант, мастер-приемщик и механик.
Маленьким гостям расскажут, кто помогает клиенту выбрать автомобиль, как готовят автомобиль, как вручают новый автомобиль владельцу и как необходимо о нем заботиться после покупки. Для лучшего понимания этих процессов дети совершат увлекательную экскурсию по сервису.
А родители во время уикенда смогут:
Маленьких гостей дилерских центров ожидают подарки – брендированные каски Renault.
Каждый, кто в период семейного уикенда пройдёт тест драйв моделей Renault в официальной дилерской сети Renault на территории Украины, принимает участие в розыгрыше фирменного детского кресла в автомобиль. Розыгрыш детского кресла в автомобиль состоится в каждом официальном дилерском центре Renault. Призовой фонд составляет 33 фирменных детских кресла в автомобиль.
Розыгрыш будет проводиться с помощью сервиса генерации случайных чисел. Имена победителей будут опубликованы согласно условиям акции, на сайте и на официальных страницах Renault в Украине в социальных сетях.
Подробную информацию и правила акции можно узнать на официальном сайте компании www.renault.ua, у официальных дилеров RENAULT в Украине или по телефону горячей линии 0 800 500 351.
В 2016 году бренд RENAULT занял 1ое место на автомобильном рынке Украины с долей 10,9%. Второй год подряд компания Renault в Украине занимает лидирующие позиции благодаря новому поколению автомобилей Renault, широкому модельному ряду, конкурентным ценам, собственной программе кредитования Renault Finance и квалифицированной дилерской сети.
*дата проведения мероприятия может меняться и быть индивидуальной для дилерского центра. Подробную информацию следует уточнять у дилера в вашем городе.