Renault знакомит детей с автомобильными профессиями

В первые выходные лета, 3 и 4* июня 2017 года, компания Renault в Украине проводит семейный уикенд и приглашает детей, а также их родителей на экскурсию по дилерскому салону и сервису для знакомства с автомобильными профессиями.

Во время первого летнего уикенда во всех официальных дилерских центрах Renault будут проводиться обучающие экскурсии, которые помогут детям лучше узнать о таких важных профессиях сотрудников автосалона Renault, как продавец-консультант, мастер-приемщик и механик.

Маленьким гостям расскажут, кто помогает клиенту выбрать автомобиль, как готовят автомобиль, как вручают новый автомобиль владельцу и как необходимо о нем заботиться после покупки. Для лучшего понимания этих процессов дети совершат увлекательную экскурсию по сервису.

А родители во время уикенда смогут:

более детально ознакомиться с автомобилями Renault;

пройти тест драйв автомобилей и выиграть фирменное детское кресло в автомобиль;

зарезервировать и купить автомобиль Renault;

узнать информацию об акциях на автомобили и сервис;

оформить кредит на приобретение автомобиля или аксессуаров с помощью собственной программы кредитования Renault Finance;

получить консультацию квалифицированного специалиста – представителя официального дилерского центра Renault.

Маленьких гостей дилерских центров ожидают подарки – брендированные каски Renault.

Каждый, кто в период семейного уикенда пройдёт тест драйв моделей Renault в официальной дилерской сети Renault на территории Украины, принимает участие в розыгрыше фирменного детского кресла в автомобиль. Розыгрыш детского кресла в автомобиль состоится в каждом официальном дилерском центре Renault. Призовой фонд составляет 33 фирменных детских кресла в автомобиль.

Розыгрыш будет проводиться с помощью сервиса генерации случайных чисел. Имена победителей будут опубликованы согласно условиям акции, на сайте и на официальных страницах Renault в Украине в социальных сетях.

Подробную информацию и правила акции можно узнать на официальном сайте компании www.renault.ua, у официальных дилеров RENAULT в Украине или по телефону горячей линии 0 800 500 351.

В 2016 году бренд RENAULT занял 1ое место на автомобильном рынке Украины с долей 10,9%. Второй год подряд компания Renault в Украине занимает лидирующие позиции благодаря новому поколению автомобилей Renault, широкому модельному ряду, конкурентным ценам, собственной программе кредитования Renault Finance и квалифицированной дилерской сети.

*дата проведения мероприятия может меняться и быть индивидуальной для дилерского центра. Подробную информацию следует уточнять у дилера в вашем городе.