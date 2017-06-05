Рене Зеллвегер з'явилася на публіці майже без макіяжу: фото

48-річна зірка "Щоденника Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер рідко з’являється на публіці. А нещодавно вона відвідала захід ювелірного бренду.

На публіці зірка з'явилася практично без макіяжу і з неохайною зачіскою.

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На фото із світської події помітно, як Рене схудла, а чорна сукня ще сильніше підкреслила фігуру актриси.

Нагадаємо, раніше Зеллвегер закидали невдалу пластичну операцію.