Репер The Weeknd планує зробити пропозицію руки і серця Селені Гомез, – ЗМІ

Репер Абель Тесфайе, відомий як The Weeknd, планує зробити пропозицію своїй коханій, співачці Селені Гомез. Ймовірно, зіркове весілля відбудеться вже наступного року.

Як пише журнал Life&Style з посиланням на джерело близьке до зіркової пари, репер The Weeknd зрозумів, що хоче пов'язати життя з співачкою Селеною Гомез вже після першого їх побачення.

Читайте також: Селена Гомез повернулася до зйомок фільму після важкої операції: фото

"Абель зрозумів, що Селена особлива, дуже швидко, не минуло й місяця з початку їх близьких відносин. Більш того, вже після першого побачення з нею Абель зізнався своєму найкращому другові, що Селена та сама, з якою він хотів би створити сім'ю", – пише журнал.



The Weeknd та Селена Гомез

Інсайдер повідомляє, що The Weeknd готовий просити руки і серця своєї коханої вже зараз, але спочатку Гомез потрібно відновитися після непростого операції – влітку співачці пересадили нирку: донором, до речі, стала її близька подруга. Крім того, сам репер зараз перебуває в турі і вважав за краще б його завершити, перш ніж займатися особистим життям.

Роман знаменитостей потрапив в поле зору ЗМІ в січні цього року. Тоді ж, в січні, розмірковуючи про сім'ю і шлюб, The Weeknd заявив журналістам, що діти для нього важливіше шлюбу.