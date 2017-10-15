17:12
15 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 15:00: Віче в Миколаєві. Заборона в’їзду друга Саакашвілі
Випуск новин
15:56, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Репер The Weeknd планує зробити пропозицію руки і серця Селені Гомез, – ЗМІ

13:25, сьогодні 623 Читать новость на русском
The Weeknd та Селена Гомез
The Weeknd та Селена Гомез / gettyimages

Репер Абель Тесфайе, відомий як The Weeknd, планує зробити пропозицію своїй коханій, співачці Селені Гомез. Ймовірно, зіркове весілля відбудеться вже наступного року.

Як пише журнал Life&Style з посиланням на джерело близьке до зіркової пари, репер The Weeknd зрозумів, що хоче пов'язати життя з співачкою Селеною Гомез вже після першого їх побачення.

Читайте також: Селена Гомез повернулася до зйомок фільму після важкої операції: фото

"Абель зрозумів, що Селена особлива, дуже швидко, не минуло й місяця з початку їх близьких відносин. Більш того, вже після першого побачення з нею Абель зізнався своєму найкращому другові, що Селена та сама, з якою він хотів би створити сім'ю", – пише журнал.

The Weeknd та Селена Гомез
The Weeknd та Селена Гомез

Інсайдер повідомляє, що The Weeknd готовий просити руки і серця своєї коханої вже зараз, але спочатку Гомез потрібно відновитися після непростого операції – влітку співачці пересадили нирку: донором, до речі, стала її близька подруга. Крім того, сам репер зараз перебуває в турі і вважав за краще б його завершити, перш ніж займатися особистим життям.

Роман знаменитостей потрапив в поле зору ЗМІ в січні цього року. Тоді ж, в січні, розмірковуючи про сім'ю і шлюб, The Weeknd заявив журналістам, що діти для нього важливіше шлюбу.

Теги: LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Більша частина українців не розуміють, що таке справжня
сьогодні, 16:01 Більша частина українців не розуміють, що таке справжня "гібридна війна"
Володимир Шередега 363
На самом деле даже такие страны как КНДР уже третий год динамят Кремль
сьогодні, 12:02 На самом деле даже такие страны как КНДР уже третий год динамят Кремль
Злой Одессит 1573
Будни
сьогодні, 08:17 Будни "ЛНР": люди начинают осознавать, чего они лишились за последние три года перемен
Ольга Черненко 4379
Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
14 жовтня, 22:05 Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
Микола Спиридонов 8720
Страна слабого государства
14 жовтня, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 1439
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук