Репресії в окупованому Криму пов'язані з наступними виборами у Росії, – експерт

За останні шість місяців репресій та арештів зазнали десятки кримських татар, активістів постійно обшукують та затримують.

"Путін, наші діти не терористи "– з такими плакатами кримські татари 14 серпня вийшли на одиночні пікети під адмінбудівлею окупованого Криму. І за це одразу поплатились. Поліція затримала їх і відвезла у райвідділок.

"Я перебуваю в залізничній поліції, де затримали чотирьох активістів. Також заарештували людей, які проходили поруч. Ми відмовилися від свідчень. У дідуся вилучили плакати", – зазначив кримський адвокат Едем Семедляєв

Активісти вийшли на підтримку 76-річного кримськотатарського активіста Сервера Караметова. З таким же плакатом чоловік стояв під будівлею суду, після чого його заарештували. За словами координатора організації "Крим SOS" Таміли Ташевої, Серверу Караметову дали 10 діб адміністративного арешту і штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

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Сервер Караметов протестував під судом, де слухали справу ще одного кримськотатарського активіста Ахтема Чийгоза. Його окупанти звинувачують в організації масових заворушень під будівлею Верховної Ради анексованого Криму. Вже у вересні так званий "Верховний суд" окупованого півострова винесе для нього вирок.

Так званий "прокурор" вимагає вісім років ув’язнення. Неправомірний суд незаконний. Скоріше за все, такий вирок буде винесений. Також продовжується суд над Ільмою Умеровим, якому загрожує від 5 років ув’язнення,

– заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Правозахисники переконані, що громадських активістів, які працюють на окупованій території, намагаються залякати. Експерти пов’язують це із наближенням президентських виборів у Росії.

"Вибори у Росії призначили на 18 березня 2018 року і пов’язали це як раз з проведенням референдуму. Путін буде до кінця використовувати кримську карту. Єдиний шанс не дати йому цього зробити – просто поставити його в певні умови. Потрібно, щоб всі пункти об’єднаного заходу стосувалися не лише східної України, а й території Криму", – зазначив Рефат Чубаров.

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За словами голови Меджлісу, такі утиски кримських татар будуть нормою, поки ООН не знайде ефективних механізмів впливу на окупаційну владу. Україна та міжнародні організації нині можуть лише закликати Росію не чинити репресії. Однак, на це там не реагують.

За останні два тижні ми бачимо активність окупаційної влади. Вони хочуть стишити та залякати всю громадянську активність на території Автономної Республіки Крим,

– запевнила координатор організації Таміла Ташева.

Нагадаємо, 14 серпня більшість кримських татар, яких сьогодні затримали у Сімферополі, відпустили додому. Однак одного таки судитимуть – 64-річного Давлата Ярикулу. На нього склали протокол. Згодом має відбутися засідання.