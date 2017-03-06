Реп-співачка шокувала шанувальників своїм виглядом на модному показі (18+)

Американська реперка Нікі Мінаж побувала на Паризькому тижні моди у відкритому напівоголеному наряді.

На показ дизайнера Хайдера Акерманна співачка прийшла в коротких шортах та напіввідкритій блузі з одною оголеною груддю. Інтимне місце співачка все ж заклеїла, проте такий наряд здивував не лише глядачів подіуму на Тижні моди, а я шанувальників в мережі.

Такий сміливий образ Нікі Мінаж опублікувала на своїй сторінці в Instagram:

? Допис, поширений Nicki Minaj (@nickiminaj) Бер 4, 2017 о 3:35 PST

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