Реп-співачка шокувала шанувальників своїм виглядом на модному показі (18+)

Американська реперка Нікі Мінаж побувала на Паризькому тижні моди у відкритому напівоголеному наряді.
На показ дизайнера Хайдера Акерманна співачка прийшла в коротких шортах та напіввідкритій блузі з одною оголеною груддю. Інтимне місце співачка все ж заклеїла, проте такий наряд здивував не лише глядачів подіуму на Тижні моди, а я шанувальників в мережі.
Такий сміливий образ Нікі Мінаж опублікувала на своїй сторінці в Instagram:
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