Рецепти окрошки: три смачні ідеї

Окрошка – це холодний супу переважно на овочевій основі. Така страва чудово втамовує спрагу і охолоджує у спекотну пору. Ми зібрали три рецепти окрошки, які будуть чудовим літнім обідом.

Овочева окрошка

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Інгредієнти (страва на 4 порції)

Хлібний квас – 1 л;

Картопля – 2 штуки;

Буряк – 1 штука;

Морква – 1 штука;

Зелена цибуля – 60 г;

Огірки – 2 штуки;

Сметана – 2 столові ложки;

Яйце куряче – 2 штуки;

Цукор – 1 чайна ложка;

Сіль за смаком;

Гірчиця за смаком;

Рецепт приготування овочевої окрошки

Відварені та охолоджені буряк, моркву та свіжі огірки нарізати дрібними кубиками.

Варену картоплю натерти на тертці.

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Зелену цибулю дрібно нарізати і розім'яти ложкою, додати дрібку солі, щоб вона стала м'якою і дала сік. Зварені круто яйця очистити, відокремити білки від жовтків, білки нарізати дрібними шматочками, а жовтки розтерти з гірчицею.

Розтерту зелену цибулю з'єднати з картоплею, жовтками, сметаною, цукром, сіллю. Все це перемішати, розвести квасом, покласти нарізані буряк і моркву.

При подачі на стіл покласти в окрошку нарізану зелень.

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Окрошка з куркою

Інгредієнти (страва на 4 порції)

Кефір – 3 склянки;

Куряча грудка – 200 г;

Газована вода – 2,5 склянки;

Яйце куряче – 4 штуки;

Огірки – 200 г;

Редиска – 100 г;

Рисовий оцет – 2 столові ложки;

Лавровий лист – 2 штуки;

Кінза за смаком;

Кріп за смаком;

Зелена цибуля за смаком;

Петрушка за смаком;

Сіль за смаком;

Чорний мелений перець за смаком;

Рецепт приготування окрошки з куркою

Відварити яйця, охолодити в проточній воді; нарізати курячу грудку дрібним кубиком і відварити її в киплячій воді з лавровим листом, сіллю і перцем протягом 3-х хвилин.

Яйце, редиску і огірок нарізати дрібними кубиками.

Дрібно нарізати цибулю, кінзу, петрушку і кріп.

Змішати 300 мл кефіру, газовану воду і оцет.

Перемішати нарізані інгредієнти, розкласти по тарілках, залити кефіром з газованою водою.

Посолити, поперчити і ще раз перемішати.

Прикрасити окрошку кропом і подавати охолодженою.

Окрошка на кефірі з адигейським сиром

Інгредієнти (страва на 2-3 порції)

Картопля – 2 шт;

Огірки – 2 шт;

Редиска – 4 шт;

Адигейський сир – 200 г;

Кефір – 500 мл;

Петрушка – кілька гілочок;

Кріп кілька гілочок;

Цукор – 1 ст.л.;

Лимонний сік 1 ч.л.;

Сіль, мелений перець за смаком;

Рецепт приготування окрошка з адигейським сиром

Відварити картоплю в шкірці, остудити та почистити.

Нарізати картоплю, сир, огірки і редиску кубиками. Також подрібнити зелень.

Додати спеції, зелень, цукор і лимонний сік.

Перемішати і розкласти по тарілках. Додати кефір і подати окрошку до столу.