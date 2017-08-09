Рецепти окрошки: три смачні ідеї

Окрошка – це холодний супу переважно на овочевій основі. Така страва чудово втамовує спрагу і охолоджує у спекотну пору. Ми зібрали три рецепти окрошки, які будуть чудовим літнім обідом.
Читайте також: Кабачкова ікра: рецепт легкої консервації
Інгредієнти (страва на 4 порції)
Хлібний квас – 1 л;
Картопля – 2 штуки;
Буряк – 1 штука;
Морква – 1 штука;
Зелена цибуля – 60 г;
Огірки – 2 штуки;
Сметана – 2 столові ложки;
Яйце куряче – 2 штуки;
Цукор – 1 чайна ложка;
Сіль за смаком;
Гірчиця за смаком;
Рецепт приготування овочевої окрошки
Відварені та охолоджені буряк, моркву та свіжі огірки нарізати дрібними кубиками.
Варену картоплю натерти на тертці.
Читайте також: Варення з аґрусу: легкий покроковий рецепт
Зелену цибулю дрібно нарізати і розім'яти ложкою, додати дрібку солі, щоб вона стала м'якою і дала сік. Зварені круто яйця очистити, відокремити білки від жовтків, білки нарізати дрібними шматочками, а жовтки розтерти з гірчицею.
Розтерту зелену цибулю з'єднати з картоплею, жовтками, сметаною, цукром, сіллю. Все це перемішати, розвести квасом, покласти нарізані буряк і моркву.
При подачі на стіл покласти в окрошку нарізану зелень.
Читайте також: Сезон лисичок: що приготувати із запашних грибів
Інгредієнти (страва на 4 порції)
Кефір – 3 склянки;
Куряча грудка – 200 г;
Газована вода – 2,5 склянки;
Яйце куряче – 4 штуки;
Огірки – 200 г;
Редиска – 100 г;
Рисовий оцет – 2 столові ложки;
Лавровий лист – 2 штуки;
Кінза за смаком;
Кріп за смаком;
Зелена цибуля за смаком;
Петрушка за смаком;
Сіль за смаком;
Чорний мелений перець за смаком;
Рецепт приготування окрошки з куркою
Відварити яйця, охолодити в проточній воді; нарізати курячу грудку дрібним кубиком і відварити її в киплячій воді з лавровим листом, сіллю і перцем протягом 3-х хвилин.
Яйце, редиску і огірок нарізати дрібними кубиками.
Дрібно нарізати цибулю, кінзу, петрушку і кріп.
Змішати 300 мл кефіру, газовану воду і оцет.
Перемішати нарізані інгредієнти, розкласти по тарілках, залити кефіром з газованою водою.
Посолити, поперчити і ще раз перемішати.
Прикрасити окрошку кропом і подавати охолодженою.
Інгредієнти (страва на 2-3 порції)
Картопля – 2 шт;
Огірки – 2 шт;
Редиска – 4 шт;
Адигейський сир – 200 г;
Кефір – 500 мл;
Петрушка – кілька гілочок;
Кріп кілька гілочок;
Цукор – 1 ст.л.;
Лимонний сік 1 ч.л.;
Сіль, мелений перець за смаком;
Рецепт приготування окрошка з адигейським сиром
Відварити картоплю в шкірці, остудити та почистити.
Нарізати картоплю, сир, огірки і редиску кубиками. Також подрібнити зелень.
Додати спеції, зелень, цукор і лимонний сік.
Перемішати і розкласти по тарілках. Додати кефір і подати окрошку до столу.