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Реєстрацію на нагородження WEGAME Awards відкрито

11:23, сьогодні 15 Читать новость на русском
WEGAME Awards
WEGAME Awards

8–9 квітня під час фестивалю WEGAME 3.0 на арт-заводі "Платформа" відбудеться церемонія першого нагородження ігрових розробників WEGAME Awards.

Реєстрацію на участь уже відкрито. Вона триватиме до 28 березня включно!

Нагадаємо, брати участь мають право професійні студії та незалежні розробники ігор для стаціонарних і мобільних платформ.

Партнером фестивалю WEGAME Awards є Indie Prize, який надасть у якості одного з призів поїздку на конференцію Casual Connect.

Партнери в якості подарунку для розробників, які беруть участь у WEGAME Awards, надають 30-відсоткову знижку на квитки Casual Connect. Організатори фестивалю вручать спеціальні нагороди переможцям церемонії WEGAME Awards.

Щоб стати спонсором і підтримати першу церемонію нагородження розробників відеоігор за версією WEGAME, необхідно залишити заявку на офіційному сайті фестивалю.

Що пропонує WEGAME Awards?

Якщо ви маєте намір показати гру на широкий загал, отримати feedback і знайти своїх гравців, то WEGAME Awards забезпечить вам цю можливість і не тільки. Ваш продукт отримає експертну оцінку наших суддів, серед яких тільки справжні професіонали галузі та представники найбільших ігрових студій. Нових членів журі анонсуватимуть на сайті щотижня. Про перших трьох читайте тут.

На WEGAME Awards розробники ігор знайдуть професійних видавців, геймдев-фахівців і свою цільову аудиторію. Беріть участь у нагородженні, якщо бажаєте повідомити про ваш проект усім!

Номінації WEGAME Awards:

  • Best Studio Game;
  • Best Indie Game;
  • Best Mobile Game;
  • Best VR Game;
  • Best Game Audio;
  • Best Game Art;
  • Best Game Design;
  • Audience Awards;
  • Critics’ Choice;
  • Special WEGAME Awards.

Стежте за новою інформацією про події на порталі в розділі "Новини". Купуйте квиток на фестиваль за посиланням.

Теги: Київ
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