Рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня

З моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США його рейтинг впав до найнижчої показника.

Такі дані оприлюднив Інститут Геллапа, передає "Українська служба BBC".

Станом на неділю, 19 березня, підтримувати американського президента стали на 37% менше дорослих громадян США. Несхвальною роботу Трампа вважають 58% респондентів. Проте ще тиждень тому рейтинг голови держави був 45%.

На думку фахівців інституту, падіння рейтингу Трампа викликали заяви останнього про глобальне потепління, похвала на адресу Володимира Путіна та обвинувачення Барака Обами у прослуховуванні "Трамп-тауер".

В опитуванні взяли участь 1500 повнолітніх американців. Статистична похибка не перевищує 3%.

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Найвищий показник схвалення президентської діяльності Трампа був 25 і 26 січня - 46%.