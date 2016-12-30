Рейтингове агентство проаналізувало "Приватбанк" після націоналізації

29 грудня 2016 року за результатами дослідження "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про присвоєння Приватбанку довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaА, що характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками.

За висновками агентства, націоналізація банку відбувалась відповідно до Українського чинного законодавства, її процес успішно завершений, повідомляє сайт компанії. Також у висновку агентства говориться, що стан справ у банку має прямий вплив на економіку України і тому держава Україна має стратегічний платоспроможний інтерес у стабільній роботі цієї фінустанови. Читайте також: Падіння гривні не пов'язане з націоналізацією "Приватбанку", – НБУ В Агенстві також наголосили, що після націоналізації, на балансі фінустанови з’являться Облігації внутрішньої державної позики, що мають найвищу ліквідність та найнижчий кредитний ризик.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter