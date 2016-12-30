Рейтингове агентство проаналізувало "Приватбанк" після націоналізації

29 грудня 2016 року за результатами дослідження "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про присвоєння Приватбанку довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaА, що характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками.
За висновками агентства, націоналізація банку відбувалась відповідно до Українського чинного законодавства, її процес успішно завершений, повідомляє сайт компанії.
Також у висновку агентства говориться, що стан справ у банку має прямий вплив на економіку України і тому держава Україна має стратегічний платоспроможний інтерес у стабільній роботі цієї фінустанови.
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В Агенстві також наголосили, що після націоналізації, на балансі фінустанови з’являться Облігації внутрішньої державної позики, що мають найвищу ліквідність та найнижчий кредитний ризик.
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