Резервістів будуть штрафувати за вживання алкоголю

Верховна Рада ввела штрафи у розмірі до 2,5 тисячі гривень за вживання алкогольних напоїв військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів.

За прийняття законопроекту №5112 проголосували 229 депутатів, повідомили Українські Новини.

Згідно з документом, військовослужбовцям або резервістам забороняється виконувати обов’язки чи з’являтися на території військової частини у стані алкогольного сп’яніння. Також їх штрафуватимуть за розпивання алкогольних напоїв на території частини та за самовільне залишення місця служби.

Штраф або арешт із утриманням на гауптвахті до 7 діб передбачені для військовослужбовців та резервістів за розпивання алкогольних напоїв, появу на території військової частини або виконання обов'язків у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Сума штрафу складатиме від 70 до 145 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 190-2 465 гривень).

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