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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Режим-вбивця. В російському МЗС зробили гучну заяву щодо вбивства Вороненкова

15:51, сьогодні 507 Читать новость на русском
Фото з місця убивства Вороненкова
Фото з місця убивства Вороненкова / 24 Канал

У Міністерстві закордонних справ Росії прокоментували вбивство екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова у Києві. У відомстві висловили сумніви щодо об'єктивного розслідування злочину, а також заявили, що вбивство мало показовий характер.

Як повідомила на брифінгу прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова, в Росії сподіваються на оперативне розслідування, проте не вірять, що розслідування буде не заполітизованим.

За словами Захарової, заява Президента України про те, що "вбивство – це терористичний акт Москви", свідчить про те, що розслідування не може бути неупередженим і об'єктивним.

Режим-вбивця, як його вже називають, мабуть і в цей раз зробить все, щоб ніхто ніколи не дізнався правди про те, що сьогодні сталося в Києві,
– заявила вона.

До того ж, Захарова заявила, що вбивство Вороненкова має показовий характер.

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"Шоковані повідомленнями про зухвале вбивство сьогодні в центрі Києва колишнього депутата Державної думи Дениса Вороненкова. Наявні на даний момент дані дозволяють припустити, що мова йде про замовне вбивство, яке має всі ознаки показової акції", – наголосила вона.

Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова. Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували. Вбивство Вороненкова сталося на очах журналістів.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що на місці вбивства у центрі Києва колишнього депутат Держдуми Росії Дениса Вороненкова, вилучили близько 20 гільз, а також пістолет кілера.

Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
  •  
    Росія, аби помститися і налякати інших депутатів Росія, аби помститися і налякати інших депутатів
  •  
    Янукович і Ко, щоб Вороненков не сказав ГПУ зайвого Янукович і Ко, щоб Вороненков не сказав ГПУ зайвого
  •  
    Він встиг нажити ворогів в Україні Він встиг нажити ворогів в Україні
  •  
    Це вбивство не пов'язане з політикою Це вбивство не пов'язане з політикою
  •  
    Ваш варіант (пишіть у коментарях) Ваш варіант (пишіть у коментарях)

 

Теги: Україна Україна-Росія Вбивство Вороненкова Кримінал Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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