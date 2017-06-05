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Режисер "Чудо-жінки" заговорила про зйомки нової частини

15:15, сьогодні 108 Читать новость на русском
"Чудо-жінка" матиме продовження / www.fandango.com

Менше тижня відбулася прем'єра фільму "Чудо-жінка". Стрічка відразу підкорила касові збори у 100,5 мільйона доларів. Режисер Петті Дженкінс навіть припускає зйомки продовження супергеройської історії.

Як пише Entertainment Weekly, Дженкінс наразі не розкриває подробиць сюжету, але вже обмірковує, яким буде продовження фільму про принцесу амазонок Діану.

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"Я зняла "Чудо-жінку". Тепер я хочу зробити "Чудо-жінку 2". Це дивовижна історія і важливий час, щоб її розповісти", – зауважила режисер.

Водночас Дженкінс переконана, що буде знімати в Америці.

"Події будуть відбуватися в США, що, на мій погляд, буде правильним. Вона – Чудо-жінка. Їй треба приїхати в Америку. Пора", – заявила вона виданню ще до прем'єри.

При цьому компанія Warner Bros. наразі відмовляється коментувати плани про нові зйомки.

Дивіться трейлер "Чудо-жінки":

Теги: LifeStyle Кіно
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