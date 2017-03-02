Резонанс: в Україні викрили імміграційні схеми нелегалів

Державна прикордонна служба України виявила схеми фіктивного оформлення іноземців в якості студентів.

За нелегальні документи іноземці платили 850 доларів за рік перебування в Україні та 630 – за піврічну посвідку. Про це повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.

За словами Слободяна, посередником для виготовлення незаконних документів виступало приватне підприємство "Персонал Інтер Агентство", яке оформлювало іноземцям тимчасові документи для вільного перетину українського кордону та проживання.

Для псевдонавчання фіктивних студентів реєстрували у харківських приватних вишах. Іноземці могли здобувати освіту по 10 – 15 років.

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В одному університеті виявили близько 2000 студентів-нелегалів, серед яких були громадяни Сирії, Іраку, Китаю, Нігерії, В'єтнаму.

Нелегальні імміграційні схеми існували завдяки роботі понад 10 українців, в числі яких були працівники контролюючих служб.