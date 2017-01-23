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Резонансна стрілянина на Житомирщині: в розшук оголосили групу зі Львова

17:54, сьогодні 222
Поліція розслідує резонансну стрілянину на Житомирщині
Поліція розслідує резонансну стрілянину на Житомирщині / Прес-служба поліції

Поліція розслідує смертельну стрілянину, що сталась напередодні в місті Олевську на Житомирщині.

Як повідомив начальник обласного управління Нацполіції В'ячеслав Печененко, п’ятьом учасникам смертельної стрілянини оголосили про підозру, інформує "5 канал".

Місцеві припускали, що стрілянина могла стати результатом "бурштинових розбірок", проте правоохоронці мають підстави вважати, що конфлікт стався на побутовому рівні.

На сьогодні у розшуку перебуває група осіб, які, за даними поліції, є львів’янами і втекли з місця події на трьох автомобілях.

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Начальник Житомирської поліції також наголосив, що після службового розслідування посад позбудеться кілька правоохоронців, серед яких керівники Олевського райвідділу поліції.

Визначено понад 30 осіб, які брали участь у цьому конфлікті з двох сторін. П'ятьом підозрюваним оголошено підозру, чотирьом – арешт з можливістю внесення застави, одного відпустили під домашній арешт. Це всі представники львівської сторони,
– зазначив Печененко.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня у місті Олевську, що на Житомирщині, сталась резонансна стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, шестеро зазнали поранень.

Теги: Україна
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