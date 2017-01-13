Резонансна заява. Адвокат розповіла, хто спровокував стрілянину за участі Пашинського

Адвокат В'ячеслава Хімікуса, в якого стріляв нардеп Пашинський, стверджує, що конфлікт спровокувала дружина нардепа. Такими є свідчення водія мікроавтобуса, який був свідком поранення.

Про це пише видання "Обозреватель".

"Коли вона вийшла з машини, вона сказала наступне (я не можу говорити це перед камерами, я буду вам натякати, думаю, ви зрозумієте). Вона вийшла з машини і сказала: вам всім "звезда", – розповіла Паринова.

За її словами, водій автобуса, який сьогодні першим давав свідчення, повністю підтвердив версію В'ячеслава Хімікуса.

Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим чоловіком. Той напав на депутата, і Пашинський вистрілив йому в ногу.