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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Резонансна заява Савченко: в терористів бійці, яких в Україні "вже поховали"

14:12, сьогодні 395 Читать новость на русском
Полонені
Полонені / bbc.com

У полоні терористів нині є бійці, деяких з них в Україні вже "поховали". Про це заявила нардеп Надія Савченко.

Вона заявила, що на власні очі побачила більшу кількість українських полонених, ніж у списках.

"Списки, затверджені мінськими угодами, там 41 особа. Коли я зайшла у колонію, я побачила на 6 людей більше. І це тільки в одній колонії. Це ті хлопці, яких ми поховали", – заявила нардеп.

Вона додала, що таких бійців можна знайти і в інших колоніях.

Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко з'їздила у так звану "ДНР". В СБУ вже провели бесіду із Савченко, в рамках кримінального провадження за статтею "тероризм".

Теги: Війна на Донбасі Україна Надія Савченко заручники
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