Резонансна заява ватажка Захарченка – бойовиків готують до наступу

Ватажок терористів так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи готові забрати райони Донбасу, які контролює українська влада.

Про це пише російський Интерфакс.

За словами Захарченка, якщо вони не віднімуть Донбас "політичним шляхом", то готові вдатись до військового наступу.

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Він зазначив, що завдяки блокадам, які проводять київська влада, у влади самопроголошених республік з'явилося право "робити це самостійно".

Нагадаємо, за минулу добу, 16 лютого, бойовики 66 разів атакували позиції українців. Загинуло 3 наших захисників, що 10 були поранені.