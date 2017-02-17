17:57
17 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Капітан Медведєв. Еміграція Леніна
Вєсті Кремля
22:04, 16 лютого
Вєсті.UA. Гройсман по Фройду. Розкол між
Вєсті.UA
19:43, 16 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, сьогодні
Випуск новин за 16:00: Військовим дозволили стріляти у бойовиків. Перекриття руху у Києві
Випуск новин
17:23, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Резонансна заява ватажка Захарченка – бойовиків готують до наступу

13:32, сьогодні 7917 Читать новость на русском
Олександр Захарченко знову погрожує
Олександр Захарченко знову погрожує "захопити Донбас" / pravda.dn.ua

Ватажок терористів так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи готові забрати райони Донбасу, які контролює українська влада.

Про це пише російський Интерфакс.

За словами Захарченка, якщо вони не віднімуть Донбас "політичним шляхом", то готові вдатись до військового наступу.

Читайте також: Цікава знахідка ЗМІ. Терорист Захарченко має інвалідність через проблеми з психікою

Він зазначив, що завдяки блокадам, які проводять київська влада, у влади самопроголошених республік з'явилося право "робити це самостійно".

Нагадаємо, за минулу добу, 16 лютого, бойовики 66 разів атакували позиції українців. Загинуло 3 наших захисників, що 10 були поранені.

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Донецька
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Ломаченко чи Усик? Найцікавіше про українських чемпіонів
сьогодні, 16:15 Ломаченко чи Усик? Найцікавіше про українських чемпіонів
532
Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны
сьогодні, 14:25 Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны
Євгенія Мазур 2176
Жизнь на Донбассе: тяжело жить в городе без малейших перспектив отпуска и радоваться этому
сьогодні, 08:24 Жизнь на Донбассе: тяжело жить в городе без малейших перспектив отпуска и радоваться этому
Ольга Черненко 1492
Постскриптум. Майданы не бывают заказными
16 лютого, 23:30 Постскриптум. Майданы не бывают заказными
617
США продолжают увеличивать запасы нефти
16 лютого, 22:28 США продолжают увеличивать запасы нефти
Злой Одессит 1477
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Керівництво Нацбанку їздитиме на таксі за 350 гривень за кілометр
 24 жовтня 2016 , 11:30
Кличко може повернути собі чемпіонський пояс за версією WBA
2 листопада 2016 , 10:23
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук