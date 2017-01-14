Резонансні заяви українських музикантів на "Дожде", споживчий бум в Україні, – головне за день

Українські співаки Святослав Вакарчук та Андрій Хливнюк взяли участь у програмі на каналі "Дождь" та висловили свої думки щодо заборони каналу в Україні. Українці почали активно витрачати свої заощадження.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в ефірі програми "Козирєв Online" на телеканалі "Дождь" заявив, що телеканали повинні виконувати закони країни, у якій вони транслюються.
"Будь-яке ЗМІ, яке діє на території будь-якої країни, не тільки ЗМІ, будь-яка інша організація або структури, зобов'язані керуватися законами і приписами, чинними на території цієї країни. Це повною мірою стосується України, так що мені тут додати нічого", – сказав Вакарчук.
А от вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зробив куди гучнішу заяву в ефірі цієї ж програми.
Наскільки я розумію, мова йде про те, що за законами вашої країни ви показуєте карту Росії, на якій Крим – частина Росії ... Визнаючи анексію частини суверенної держави, на жаль, ви стаєте тими людьми, які покривають вбивства і викрадення людей, дискримінацію за національною ознакою, тюремні ув'язнення…Показуючи карту Росії з Кримом, ви побічно стаєте тими людьми, які покривають і погоджуються з тим, що відбувається. "Проти" ви або "за" – але це факт. Давай говорити мовою фактів. Вам залишається робити роботу з максимальним гідністю,
– заявив музикант.
Журналіст видання "Фокус" заявив, що в Україні зараз відбувається споживчий бум – українці витрачають свої заощадження, зроблені під час кризи у 2014-2015 роках.
Справа в тому, що за минулі роки українці не ризикували витрачати доходи та робили заощадження на чорний день. Однак, зараз відчувши легке поліпшення ситуації в економіці, почали активно витрачати відкладені гроші.
Так, у листопаді 2016 було продано 7,4 тисяч нових автомобілів, це майже н 50% більше ніж у 2015.
На 30% зросли продажі побутової техніки і електроніки. Ріст продажів відбувається навіть на ринку нерухомості.
Однак журналіст додає, що споживчий бум триватиме не довго. Він прогнозує подальшу девальвацію гривні, яка "стримає апетити громадян".
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