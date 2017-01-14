  • укр
  • рус
22:44
14 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, сьогодні
Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA
19:20, 13 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Правда про інцидент з
Випуск новин
22:15, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Резонансні заяви українських музикантів на "Дожде", споживчий бум в Україні, – головне за день

22:08, сьогодні 407 Читать новость на русском
Вакарчук висловився про заборону
Вакарчук висловився про заборону "Дождя" / ivona.bigmir.net

Українські співаки Святослав Вакарчук та Андрій Хливнюк взяли участь у програмі на каналі "Дождь" та висловили свої думки щодо заборони каналу в Україні. Українці почали активно витрачати свої заощадження.

Думки музикантів про заборону "Дождя"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в ефірі програми "Козирєв Online" на телеканалі "Дождь" заявив, що телеканали повинні виконувати закони країни, у якій вони транслюються.

"Будь-яке ЗМІ, яке діє на території будь-якої країни, не тільки ЗМІ, будь-яка інша організація або структури, зобов'язані керуватися законами і приписами, чинними на території цієї країни. Це повною мірою стосується України, так що мені тут додати нічого", – сказав Вакарчук.

А от вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зробив куди гучнішу заяву в ефірі цієї ж програми.

Наскільки я розумію, мова йде про те, що за законами вашої країни ви показуєте карту Росії, на якій Крим – частина Росії ... Визнаючи анексію частини суверенної держави, на жаль, ви стаєте тими людьми, які покривають вбивства і викрадення людей, дискримінацію за національною ознакою, тюремні ув'язнення…Показуючи карту Росії з Кримом, ви побічно стаєте тими людьми, які покривають і погоджуються з тим, що відбувається. "Проти" ви або "за" – але це факт. Давай говорити мовою фактів. Вам залишається робити роботу з максимальним гідністю,
– заявив музикант.

Споживчий бум в Україні

Журналіст видання "Фокус" заявив, що в Україні зараз відбувається споживчий бум – українці витрачають свої заощадження, зроблені під час кризи у 2014-2015 роках.

Справа в тому, що за минулі роки українці не ризикували витрачати доходи та робили заощадження на чорний день. Однак, зараз відчувши легке поліпшення ситуації в економіці, почали активно витрачати відкладені гроші.

Так, у листопаді 2016 було продано 7,4 тисяч нових автомобілів, це майже н 50% більше ніж у 2015.

На 30% зросли продажі побутової техніки і електроніки. Ріст продажів відбувається навіть на ринку нерухомості.

Однак журналіст додає, що споживчий бум триватиме не довго. Він прогнозує подальшу девальвацію гривні, яка "стримає апетити громадян".

Фото дня – загиблі герої

Волонтери розповіли історії кожного із загиблих поблизу Маріуполя морпіхів. Вони також показали їхні фото.

Ким були 23-річний командир відділення, молодший сержант Сергій Сонько, 53-річний молодший сержант Микола Охріменко та 29-річний старший матрос Сергій Трубін – читайте за посиланням.

Анонс

15 січня відбудеться прем’єра останньої серії всесвітньовідомого серіалу «Шерлок». Прем’єра в Україні розпочнеться о 23:00.

У цій серії легендарний детектив Шерлок Холмс знову зустрінеться із головним антагоністом серіалу – Моріарті.

Теги: Україна Новини Росії ЗМІ Музика Війна на Донбасі АТО Кіно Святослав Вакарчук
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
 13 січня , 19:40
Податківці розповіли, за чиї гроші відгуляли розкішний корпоратив
 28 грудня 2016 , 20:01
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук