Резонансний розстріл бійця АТО у Києві: ЗМІ повідомили про гучне затримання

Правоохоронці вже затримали чиновника, який допоміг легалізуватися в Україні громадянину Росії Артуру Денісултанову, якого звинувачують у замаху на життя командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва та воїна-добровольця АТО Аміну Окуєву.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

Зазначається, що Денісултанов легалізувався в Україні завдяки шлюбу з громадянкою України.

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Крім того, відбулася фальсифікація документів через кілька органів влади.

"Корумпованого чиновника, який видав первинні документи для легалізації злочинцеві, вже затримано. Зним працює слідство. Сподіваюся, скоро буде опубліковано всі імена та сама зрадницька схема", – наголосив журналіст Юрій Бутусов.

Також ресурс повідомив, що кілер є широко відомим у кримінальних колах Санкт-Петербурга під такими іменами та прізвиськами, як Курмакаєв, Крінарі, Тищенко, Цебро, "Дінго".

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"Денісултанов неодноразово змінював паспорти та документи шляхом шлюбів, і був фігурантом низки кримінальних справ і кримінальних процесів, у тому числі справи про погрози вбивством і шахрайстві в Росі та в Австрії Зокрема, у Австрії його затримували правоохоронні органи 11 червня 2008-го року за звинуваченням у погрозах відомому чеченському опозиціонеру Умару Ісраїлову, однак тоді його звільнили. Через кілька місяців Ісраїлова застрелили російські кілери на вулиці Відня", – додається у матеріалі.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Згодом у МВС підтвердили особу пораненого – ним виявився росіянин Адам Осмаєв.



Додамо, що у стрілка, який відкрив вогонь, виявлено закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. Проте за словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.