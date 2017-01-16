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Резонансною перестрілкою на Житомирщині зацікавилась прокуратура

14:31, сьогодні 550 Читать новость на русском
Наслідок перестрілки на Житомирщині
Наслідок перестрілки на Житомирщині / Facebook-сторінка Олександра Ніколайчука

Прокуратура Житомирської області здійснює процесуальне керівництво справи за фактом інциденту з перестрілкою в Олевську на Житомирщині.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченими ч.3 ст.15 (замах на вбивсто), п.1, 7 ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів) КК України.

Злочини вказаної категорії караються позбавленням волі терміном від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Додамо, що зараз в Олевську працюють правоохоронці, триває огляд місця події, вилучаються гільзи, фрагменти вибухового пристрою та інші докази, встановлюються свідки та очевидці події.

Крім того, в області оголошено оперативний план-перехоплення "Сирена".

Зауважимо, що досудове розслідування проводиться слідчим управлінням обласної Нацполіції, однак перебуває на контролі прокуратури Житомирської області.

Читайте також: У поліції розповіли деталі кривавої перестрілки на Житомирщині: є жертви

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що уночі проти 16 січня в Олевську на Житомирщині сталася масова перестрілка. Цей інцидент може бути пов'язаним з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.

Теги: Україна Житомир Розслідування Кримінал Зброя ГПУ
Джерело: 24 Канал
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