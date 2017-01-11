RespublicaFEST дає шанс молодим музикантам

Найатмосферніший музичний та стріт-арт фестиваль України RespublicaFEST візьметься за розвиток молодої української музики.

З 10 січня по 28 лютого 2017 року на офіційних сторінках фестивалю відкритий прийом заявок для виступу на фестивалі у вересні 2017-го. Навесні серед усіх бажаючих шляхом голосування прихильників буде обрано 7 фіналістів. Вони матимуть змогу виступити у відбірковому турі на масштабному літньому опен-ейрі, позмагатись за перше місце і вибороти можливість виступити на одній із сцен RespublicaFEST.

Окрім цього виступу, переможець отримає повну PR-підтримку від фестивалю на наступні 3 місяці: інтерв’ю, публікації, увагу і стимул працювати і розвиватися далі.

Цьогоріч сьомий RespublicaFEST пройде 1-3 вересня 2017 року в Кам'янці-Подільському.

До слова, міжнародне видання назвало альбом українського гурту кращим за рік.