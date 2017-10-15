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ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Результат "русской весни" – заміна Ахметова на Курченко, – відомий блогер про економіку Донбасу

23:10, 15 жовтня 520 Читать новость на русском
Сергій Курченко
Сергій Курченко / Фото з вільних джерел

Якщо раніше підприємства Донбасу належали українським олігархам, які бодай щось платили за можливість керувати інфраструктурою, то нові "Л/ДНРівські" олігархи вирішили не платити взамін нічого.

Ідеологи "ДНР" пообіцяли жителям Донбасу "республіку народної економіки", пише блогер Денис Казанський. Відтоді пройшло вже 3,5 роки.

За цей час у місцевих олігархів дійсно відібрали їхню власність. Навесні 2017 року сталась так звана "націоналізація", в результаті якої заводи і шахти "віджали "у власників і передали спеціально створений для цього компанії "Внешторгсервис".

Щоправда, згодом виявилося, що насправді ніякої націоналізації не було, і заводи Ахметова просто передали іншому олігархові – Сергію Курченко, який і контролює "Внешторгсервис". Регіон розорений, тисячі людей загинули і позбулися всього, що мали, а скінчилося все тим, що один "господар Донбасу" змінився на іншого.

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Ось що написав сьогодні з цього приводу Ходаковський. Один з тих, хто обіцяв створити "республіку народної економіки" і закликав людей йти за неї воювати й вмирати.

Виходить, що Курченко (і ті, хто за ним стоять) не просто забрали собі найкращі підприємства Донбасу, а навіть податків не платять. Українські олігархи хоча б щось платили, але тут прийшли "визволителі" і забрали собі все під чисту. Причому, навіть самі "ДНРівці" вже не приховують, наскільки все погано.

Найвідчутніший результат "русской весни" – заміна Ахметова на Курченко. Все інше – балаканина, шум і замилювання очей.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Сергій Курченко гроші
Джерело: 24 Канал
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