Результати нацвідбору Євробачення неоднозначні, – Притула

Ведучий національного відбору на конкурс Євробачення-2017 Сергій Притула прокоментував перемогу гурту "O.Torvald".

Про це він розповів у коментарі Gazeta.ua.

"Результати нацвідбору доволі неоднозначні. Той, хто взяв максимальний бал у суддів, і той, хто взяв максимальний бал у глядачів – у результаті не перемогли. Цікаво, що виграла та група (O.Torvald, – "24"), яка взяла і у суддів, і у глядачів друге місце", – вважає шоумен Сергій Притула.

Він додав, що саме це і довело – не обов'язково бути фаворитом в одних або других, щоб представляти країну.

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Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2017 представлятиме гурт O.Torvald.