Ріанна отримала престижну нагороду від Гарварду: з'явилися фото

Відома співачка Ріанна отримала нагороду від Гарвардського університету за її благодійну діяльність.

Як повідомляє The Telegraph, університет нагородив співачку як найкращого філантропа року (людина, яка займається благодійністю). Премію імені проповідника Пітера Дж. Гомеса співачці було присвоєно 28 лютого в кампусі навчального закладу.

For her important work work work work work work, @rihanna named Harvard Humanitarian of the Year https://t.co/t9bscyGLyG pic.twitter.com/xiT2mK0vrS — Harvard Alumni Assoc (@HarvardAlumni) 25 лютого 2017 р.

Університет висловив подяку за побудований в її рідній країні Барбадос Центр онкології та ядерної медицини для діагностики та лікування раку молочної залози.

Ріанна вже давно займається благодійною діяльністю і під час своєї зворушливої промови вона розповіла, чому вирішила допомагати людям і що бути філантропом насправді куди простіше, ніж багато хто думає.

Коли мені було п'ять або шість років, я бачила по телевізору багато роликів про страждання дітей в інших частинах світу. Ролики, які говорили: "Ваші 25 центів можуть врятувати одну дитину". Я думала: скільки монеток по 25 центів потрібно зібрати, щоб врятувати всіх дітей в Африці? Тоді я пообіцяла собі, що коли виросту і розбагатію, то обов'язково допоможу їм. Але тоді я не думала, що у мене дійсно буде така можливість. У 17 років я почала свою кар'єру тут, в Америці, а в 18 вже провела першу благодійну кампанію, – поділилась Ріанна.

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