Ріанна презентувала нову колекцію одягу

Для співачка це вже її третя колекція. Лінія одягу була представлена в рамках Паризького тижня моди.

Про це пишуть на Tochka.net.

6 березня Ріанна показала публіці свою третю колекцію "Fenty х Puma" осінь-зима 2017/2018. Локацією для показу співачка вибрала Національну бібліотеку Франції. Моделі замість подіуму крокували по бібліотечних столах, заставлених настільними лампами і товстими книгами.

Закрила показ сама Ріанна, продефілювавши перед гостями в салатовому пальто зі своєї нової колекції, а зал наповнився феєрверком з книжкових сторінок.

При створенні колекцій співачка часто консультується з іменитими дизайнерами, в чому неодноразово відверто зізнавалася в своїх інтерв'ю. Ідея останньої колекції прийшла ще коли вона навчалася в школі. Ріанна мріяла носити таке вбрання, які вона хотіла, а не ті, які її змушували одягати

На Барбадосі так одягатися було заборонено. У нас була сувора шкільна форма. Кожен раз, коли я приїжджала до Америки, я бачила, що тут все інакше. Працюючи над своєю колекцією, я отримувала задоволення, поєднуючи різні стилі і обігруючи шкільну форму зі спортивними речами,

– розповіла Ріанна.

На показі також були присутні такі зірки як Сальма Хайек з чоловіком Франсуа-Анрі Піно, Кара Делевінь, Сара Сампайо та інші знаменитості.

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