23:19
8 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, сьогодні
Вєсті.UA
20:40, сьогодні
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Публічні слухання в Конгресі США.
Випуск новин
22:17, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Ріанна презентувала нову колекцію одягу

21:59, сьогодні 207 Читать новость на русском

Для співачка це вже її третя колекція. Лінія одягу була представлена в рамках Паризького тижня моди.

Про це пишуть на Tochka.net.

6 березня Ріанна показала публіці свою третю колекцію "Fenty х Puma" осінь-зима 2017/2018. Локацією для показу співачка вибрала Національну бібліотеку Франції. Моделі замість подіуму крокували по бібліотечних столах, заставлених настільними лампами і товстими книгами.

Закрила показ сама Ріанна, продефілювавши перед гостями в салатовому пальто зі своєї нової колекції, а зал наповнився феєрверком з книжкових сторінок.

При створенні колекцій співачка часто консультується з іменитими дизайнерами, в чому неодноразово відверто зізнавалася в своїх інтерв'ю. Ідея останньої колекції прийшла ще коли вона навчалася в школі. Ріанна мріяла носити таке вбрання, які вона хотіла, а не ті, які її змушували одягати

На Барбадосі так одягатися було заборонено. У нас була сувора шкільна форма. Кожен раз, коли я приїжджала до Америки, я бачила, що тут все інакше. Працюючи над своєю колекцією, я отримувала задоволення, поєднуючи різні стилі і обігруючи шкільну форму зі спортивними речами,
– розповіла Ріанна.

На показі також були присутні такі зірки як Сальма Хайек з чоловіком Франсуа-Анрі Піно, Кара Делевінь, Сара Сампайо та інші знаменитості.

Читайте також: Ріанна отримала престижну нагороду від Гарварду: з'явилися фото

Теги: LifeStyle Фотоновини Ріанна Франція мода
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 8 березня: сутички на жіночих маршах, нова смертельна аварія на шахті
сьогодні, 22:07 Головні новини 8 березня: сутички на жіночих маршах, нова смертельна аварія на шахті
337
Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
сьогодні, 22:01 Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
Дмитро Бєлобров 2452
Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
сьогодні, 19:01 Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
Настя Сукач 2505
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
сьогодні, 17:30 Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
Ірина Полицька 1611
Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
сьогодні, 17:01 Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
Павло Шехтман 3153
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук