Ріанна змінила імідж та вкотре здивувала відвертим образом: фото

Відома співачка Ріанна з'явилась на щорічному фестивалі Crop Over на Барбадосі у дуже екстравагантному образі, чим здивувала публіку.

Співачка вміє епатувати прихильників, тож для свого карнавального луку вона обрала костюм з морських камінців, який складається з мініатюрного бікіні всипаного великими стразами. Бюстгальтер ледь прикриває груди, а на ногах та руках зірки багато прикрас.

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Ріанна також доповнила образ білими кедами та волоссям кольору морської хвилі.

Зазначимо, що співачку останнім часом сильно критикують, адже вона набрала десяток зайвих кілограм. Однак сама Ріанна старається з гумором ставитись до набридливих хейтерів та, схоже, зовсім не соромиться свого нового тіла.