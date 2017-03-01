Річниця 24 Каналу: відкриваємо таємниці нашої роботи

Нам сьогодні 11 років. І у день народження телеканалу 24 ми вирішили привідкрити завісу.

Дивіться у сюжеті про те, як готуються випуски новин і проекти, які ви щодня бачите на своїх екранах,

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