Річниця 24 Каналу: відкриваємо таємниці нашої роботи
22:09, сьогодні 59 Читать новость на русском
Нам сьогодні 11 років. І у день народження телеканалу 24 ми вирішили привідкрити завісу.
Дивіться у сюжеті про те, як готуються випуски новин і проекти, які ви щодня бачите на своїх екранах,
Джерело: 24 Канал
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