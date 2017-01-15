Річниця затвердження гімну України: найяскравіші версії головної пісні

15 січня виповнюється 25 років з того моменту, як Верховна Рада ухвалила офіційну музичну редакцію Державного гімну.

Історія гімну України бере початок з XIX сторіччя, коли український поет і фольклорист Павло Чубинський восени 1862 року написав текст пісні "Ще не вмерла Україна", а вже за рік на ці слова було написано музику отцем Михайлом Вербицьким, пише "Новое время".

Зауважимо, що з 1992 року "Ще не вмерла України ні Слава, ні Воля" є офіційним Державним гімном України, щоправда у парламенті неодноразово лунали пропозиції відредагувати гімн чи то взагалі змінити.

Однак, як би там не було, ця пісня вже 25 років залишається символом незалежності та свободи, наголошує видання.

Пропонуємо Вашій увазі найяскравіші версії українського славню, які було зроблено упродовж останніх років.

Версія на віолончелі

Таким чином український гімн виконав воїн з позивним "Мартін".

Гімн на бандурі

Надзвичайно пронизлива версія національного гімну, яку виконує бандурист.

"Ще не вмерла" на трубі

Заграв так гімн, іноземний студент, що навчається у Тернопільському університеті.

Рок-версія гімну

Микита Рубченко продемонстрував, як би лунав український гімн, якби його виконували рок-музиканти.

Гімн на планшеті

Державний гімн славень модна виконати і на такому гаджеті, а все завдяки мобільному додатку.

Гімн на Красній площі

Окрім того, що гімн України було виконано на найбільш українському інструменті – сопілці, так ще й його виконали на головному символі Росії – Красній площі.

Гімн на Майдані

1 січня 2014 року в Києві на Майдані Незалежності близько 500 тисяч українців хором заспівали гімн України.

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