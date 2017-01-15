  • укр
  • рус
19:39
15 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 15:00: Катастрофічні наслідки військової перевірки в Ростовській області
Випуск новин
16:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Річниця затвердження гімну України: найяскравіші версії головної пісні

19:21, сьогодні 346 Читать новость на русском
Українці натхненно виконують власний гімн
Українці натхненно виконують власний гімн / Соцмережі

15 січня виповнюється 25 років з того моменту, як Верховна Рада ухвалила офіційну музичну редакцію Державного гімну.

Історія гімну України бере початок з XIX сторіччя, коли український поет і фольклорист Павло Чубинський восени 1862 року написав текст пісні "Ще не вмерла Україна", а вже за рік на ці слова було написано музику отцем Михайлом Вербицьким, пише "Новое время".

Зауважимо, що з 1992 року "Ще не вмерла України ні Слава, ні Воля" є офіційним Державним гімном України, щоправда у парламенті неодноразово лунали пропозиції відредагувати гімн чи то взагалі змінити.

Однак, як би там не було, ця пісня вже 25 років залишається символом незалежності та свободи, наголошує видання.

Пропонуємо Вашій увазі найяскравіші версії українського славню, які було зроблено упродовж останніх років.

Версія на віолончелі

Таким чином український гімн виконав воїн з позивним "Мартін".

Гімн на бандурі

Надзвичайно пронизлива версія національного гімну, яку виконує бандурист.

"Ще не вмерла" на трубі

Заграв так гімн, іноземний студент, що навчається у Тернопільському університеті.

Рок-версія гімну

Микита Рубченко продемонстрував, як би лунав український гімн, якби його виконували рок-музиканти.

Гімн на планшеті

Державний гімн славень модна виконати і на такому гаджеті, а все завдяки мобільному додатку.

Гімн на Красній площі

Окрім того, що гімн України було виконано на найбільш українському інструменті – сопілці, так ще й його виконали на головному символі Росії – Красній площі.

Гімн на Майдані

1 січня 2014 року в Києві на Майдані Незалежності близько 500 тисяч українців хором заспівали гімн України.

Читайте також: Московський торговий центр оглушив гімн України

Теги: Україна українці Культура Музика мистецтво LifeStyle
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
сьогодні, 17:40 Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
2291
сьогодні, 15:33 "Геть від Москви!", или Украине нужно возвести Великую Украинскую стену
Станіслав Речинський 2 2612
Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram
сьогодні, 11:40 Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram
2 4242
Про українську мову і російськомовних патріотів
сьогодні, 08:36 Про українську мову і російськомовних патріотів
Дід Панас 2 3406
Запрет на
14 січня, 22:39 Запрет на "Дождь": из Украины нужно убрать все российское
Семен Кабакаєв 2 1493
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Більше ніж половина українців прагне виїхати за кордон
 31 серпня 2016 , 09:03 1
Реструктуризація боргів: що це таке і як вплине на життя українців
 21 липня 2016 , 19:02
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук