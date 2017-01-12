Рідкісні панди привітають китайців з місячним Новим роком

В Китаї вісім дитинчат рідкісної великої панди знялись у святковому ролику, який покажуть на всю країну на Новий рік за місячним календарем.

Всі вісім рідкісних панд, які скоро стануть телезірками, народились у 2016 році.

Варто зазначити, що цей вид зникає. Тож ролик матиме ще й соціальний зміст. Адже в дикій природі Китаю їх мешкає трохи більше, ніж півтори тисячі.

Велика панда – один із символів країни. Для жителів Китаю місячний Новий рік – найважливіше традиційне свято. Відзначають його кілька днів. Свято щороку припадає на інше число. Усе залежить від фаз місяця. Цього року китайський Новий рік відзначатимуть 28 січня.

Читайте також: Через шалені морози дороги в Китаї вкрили ковдрами