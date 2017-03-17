Рідкісний вид ведмедів може зникнути через глобальне потепління

Білі ведмеді опинились намежі вимирання через промислову діяльність людини та глобальне потепління.

Як пише International Business Times, зараз на Землі налічується не більше 26 тисяч одиниць цих тварин. Вони розділені на 19 підгруп по всій Арктиці.

За версією видання, загроза їх зникнення є найбільшою серед усіх рідкісних савців.

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Причина такого різного вимирання виду – танення льодовиків. Адже тоді зона для полювання набагато зменшується. До того ж, вони помирають і через надзвичайно забруднене повітря.