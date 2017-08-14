19:24
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 18:00: Причини Іловайської трагедії. Страйк у Барселоні
Випуск новин
18:56, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Рідкісного білого лося показали на відео

18:43, сьогодні 555
білий лось
білий лось / Фото з відкритих джерел

Купання рідкісного білого лося в шведському озері у Вермланді вдалося зняти на відео.

На сьогодні білих лосів у Швеції лишилося не більше 100, пише "УП. Життя".

Читайте також: В Україні народилися рідкісні тигренята: відео

Біле забарвлення тварини отримали через генетичні мутації.

Уперше білого лося помітили у Швеції в 1930-х роках. У деяких мисливських угіддях полювання на рідкісних лосів заборонили, що позитивно позначилося на зростанні популяції тварин.

Теги: LifeStyle світ тварин Швеція
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Переполох у
сьогодні, 19:02 Переполох у "касті недоторканих": чим може похвалитися НАБУ за півроку роботи
1177
Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
сьогодні, 11:25 Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
Парад неонацистов в США и опасность от КНДР
сьогодні, 18:31 Парад неонацистов в США и опасность от КНДР
Іван Яковина 180
Пророссийский лоббизм в Германии уже не скрывает своего лица
сьогодні, 17:02 Пророссийский лоббизм в Германии уже не скрывает своего лица
Злой Одессит 1824
Вплив Росії на США: як СРСР в Америці комунізм
сьогодні, 16:01 Вплив Росії на США: як СРСР в Америці комунізм "будував"
Наталія Лебідь 467
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Мовне питання: як Україні кинути виклик Путіну – версія політолога
 23 липня , 22:46
Російські пропагандисти вигадали ДТП за участю кортежу Порошенка
 12 червня , 09:19
У розвідці повідомили про безчинства російських військових на Донбасі
25 червня , 16:14
Масштабна реконструкція хресної ходи в Одесі – кадри вражають
 16 квітня , 10:50
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук