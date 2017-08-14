Рідкісного білого лося показали на відео

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Купання рідкісного білого лося в шведському озері у Вермланді вдалося зняти на відео.
На сьогодні білих лосів у Швеції лишилося не більше 100, пише "УП. Життя".
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Біле забарвлення тварини отримали через генетичні мутації.
Уперше білого лося помітили у Швеції в 1930-х роках. У деяких мисливських угіддях полювання на рідкісних лосів заборонили, що позитивно позначилося на зростанні популяції тварин.