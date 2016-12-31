Рідні Міхаеля Шумахера витратили на його лікування 16 мільйонів євро

Щодня на медикаменти, обслуговування обладнання, зарплати медиків йде близько 15 тисяч євро.

Усе підрахували британські ЗМІ. Напередодні виповнилось 3 роки з моменту трагічного падіння Шумахера під час катання на лижах у французьких Альпах. Семикратний чемпіон світу у "Формулі-1" отримав важку травму голови.

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Довший час він пролежав у комі у лікарні. Згодом його перевезли додому, де обладнали спеціальну палату. Рідні ретельно приховують інформацію про стан здоров'я гонщика.