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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Рим, Барселона чи Париж: як для себе організувати незабутні вихідні

13:06, сьогодні 89 Читать новость на русском

Все більше українців практикують не довгі туристичні подорожі європейськими країнами, а тури вихідного дня, коли за вікенд можна оглянути одне з міст. Це і дешевше, і часу забирає значго менше, а вражень все одно більше. Тож як гарно провести час в Римі, Барселоні та Парижі, якщо на відпочинок всього один-два дні.

Для початку - авіа чи автобусні лоукости допоможуть дешевше добратись до пункту призначення. Те саме із житлом – краще не переплачувати в готелях, а скористатись хостелами.

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Однак до вказаної ціни в хостелі доведеться ще заплатити додатково 3 євро – така ціна традиційного туристичного збору.

За короткий проміжок часу звичайно хочеться побачити максимально багато визначних місць, пам’яток архітектури чи просто подивитись місто, так, щоб скласти про нього достатнє враження. Для цього варто скористатись екскурсійними автобусами. І в Римі, і в Барселоні, і в Парижі, придбавши денний чи кількаденний абонемент, турист отримуєте можливість впродовж вказаного на квитку часу користуватись послугами цих туристичних бусів. Для цього необхідно мати карту станцій зупинок екскурсійного транспорту. Таким чином впродовж дня можна поєднувати піші прогулянки із катанням на екскурсійному автобусі. Кількість посадок впродовж дії абонементу необмежена.

Для тих, хто обрав саме Париж, якщо не підійде автобус – слід скористатися водним транспортом. Колоритні річні трамвайчики, які курсують по Сені, дозволять відкрити для себе столицю Франції під своїм неповторним кутом. Коштують вони 16 та 19 Євро відповідно за одно та дводенний абонемент.

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І обов’язково не можна втратити нагоди відвідати найголовніші визначні місця в кожному із цих трьох міст.

Проте, варто пам’ятати, що як і в перелічені , так і в інші визначні місця, де передбачений платний вхід – краще купувати квитки в інтернеті. І, бажано, завчасно. По-перше – вони тоді трохи дешевші. По-друге, і це важливіше, – ви точно потрапите туди куди запланували і саме в той день у який запланували.

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Теги: Україна LifeStyle Подорожі відпочинок Поради
Джерело: 24 Канал
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