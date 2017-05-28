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Ринок лотерей в Україні контролюють росіяни, – політолог

15:25, сьогодні 135 Читать новость на русском
Лотерея
Лотерея / Фото з соцмереж

За часів президентства Віктора Януковича ринок лотерей в Україні захопили кілька операторів із російським капіталом, які його і контролюють і до цього часу.

Про це у Facebook написав політолог Петро Олещук.

"Можливим це стало завдяки тому, що в Кабміні було заблоковано розробку ліцензійних умов для такого виду бізнесу. Тому, фактично, без ліцензій росіяни, що були пов’язані із "сім’єю" Януковича, "рубили капусту" в Україні, і нам лише залишалося сподіватися, що одержані доходи не йшли на фінансування всяких "моторол", – додав він.

При цьому, за словами Олещука, зараз в Україні є шанси на прогрес у вирішенні цього питання. Він додав, що Проект Ліцензійних умов пройшов узгодження та має бути направлений найближчим часом до Кабміну на затвердження.

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Політолог зазначив, що це важливо, оскільки, якщо будуть ліцензійні умови, то можна буде провести переліцензування операторів, а, отже, буде можливість нарешті прибрати з українського ринку росіян.

Ліцензійні умови мають вирішити ще одне питання – сплату операторами реальної вартості ліцензій. Адже ні для кого не є секретом, що лотерейний бізнес є дуже дохідним. І, крім того, зовсім не "соціальним". Оператори банально заробляють на громадянах, роблячи гроші "з повітря", а тому повинні платити державі солідну суму за відповідну ліцензію. Якщо така висока оплата буде встановлена, то бюджет зможе одержувати постійне та стабільне наповнення аж до мільярдних сум,
– додав він.

За словами Олещука, чинним операторам це все не буде подобатися, тож російські "контролери" українського лотерейного ринку найближчим часом кинуть усі зусилля, аби не допустити затвердження ліцензійних умов.

Теги: Україна
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