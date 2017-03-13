Рішення Апеляційного суду по Насірову стане своєрідним маркером, – політолог

Рішення Апеляційного суду Києва у справі глави Державної фіскальної служби Романа Насірова цілком ймовірно може бути на користь обвинуваченого. Адже Київський апеляційний суд має достатньо суперечливу репутацію – недарма багато рішень були скасовані саме цим судом.

Про це сайту "24" повідомив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

За його словами, складається враження, що всі, хто хоче змінити рішення суду, звертаються саме до Апеляційного суду Києва. Тому що там є шанс вирішити питання на свою користь. Водночас, на думку Бали, справа Романа Насірова стала публічною і має зовнішній чинник. США і ЄС вже підтримали затримання Насірова. Тож рішення у цій справі буде таким собі лакмусовим папірцем для самого суду і справи загалом.

Чи суддя пом’якшить рішення Солом’янського суду, чи все-таки залишить його в силі? Це рішення дасть розуміння того, чи це реальна боротьба з корупцією, чи є політичні моменти і якісь зовнішні фактори. Рішення буде таким собі маркером,

– переконаний експерт.

Як зазначив Віталій Бала, наразі зі стовідсотковою впевненістю не можна сказати, яким буде це рішення, адже все залежить від того, які аргументи представлять обвинувачення і захист. Однак, наголошує він, рішення суду не завжди може бути справедливим, але воно завжди має бути законним.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Відсторонений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень. За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.



13 березня розпочалось судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги на арешт Романа Насірова.

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