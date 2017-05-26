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Рішення прийнято: НАТО приєднається до коаліції проти "Ісламської держави"

10:00, сьогодні 155 Читать новость на русском
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг / gettyimages.com

Лідери країн НАТО вирішили, що Альянс приєднається до очолюваної США коаліції з боротьби проти терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі в четвер, пише "Інтерфакс-Україна".

Раніше всі країни-члени НАТО окремо вже вступили в цю коаліцію.

"У НАТО вирішили стати повноправними членами глобальної коаліції проти "ІД", – сказав Столтенберг, додавши, що це "не означає, що ми будемо брати участь в бойових діях".

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За його словами, НАТО виконуватиме координаційні функції і братиме участь в політичних дискусіях її членів.

Столтенберг також повідомив про плани розширення підтримки глобальної коаліції, яка бореться проти "ІД".

"Наша система розвідки АВАКС (дальнього радіолокаційного виявлення – "24") буде покращувати управління повітряним рухом для коаліції, і ціла низка членів НАТО заявили про виділення коштів для дозаправки в повітрі цих систем… Тому ми будемо ділитися додатковою інформацією, буде більше польотних годин, і у нас також буде дозаправка в повітрі", – сказав генсек Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше глава МЗС ФРН Зігмар Габріель висловився проти участі Альянсу у бойових операціях проти "Ісламської держави". Він назвав вступ НАТО у коаліцію нелогічним, адже усі 28 країн-учасниць НАТО і так входять у коаліцію проти "Ісламської держави".

Теги: Політика Ісламська держава НАТО Генсек НАТО США Єнс Столтенберг
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