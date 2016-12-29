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Рішення російського суду про "держпереворот" в Україні – це елемент пропаганди, – експерт

07:03, сьогодні 239 Читать новость на русском
Москва хоче використати рішення суду для антиукраїнської пропаганди
Москва хоче використати рішення суду для антиукраїнської пропаганди / 24 канал

Головна мета рішення районного суду Москви щодо Революції гідності – пропагандистська, оскільки з правової точки зору воно є нікчемним.

Про це сайту "24" заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, коментуючи рішення Дорогомилівського суду Москви щодо того, що події 2013-2014 року в Україні були "державним переворотом".

Його оприлюднили, щоб діячі колишнього режиму в Україні, так звані політемігранти, посилалися на це рішення. Щоб могли його використовувати для можливих апеляцій для європейських судових інституцій. Зокрема, до Європейського суду з прав людини. Також для використання в господарських суперечках і суперечках у справах подання на розшук в Інтерпол діячів колишнього режиму Януковича,
– зазначив Кулик.

За його словами, суд російської юрисдикції не має жодного стосунку до визначення факту історії в Україні. При цьому, зазначає політолог, дивує і хвилює не рішення районного суду Москви, а те, що в Україні немає жодного судового рішення, яке б визнавало акт агресії Росії проти нашої держави.

"Чому в жодному рішенні не визначено дії Російської федерації, як злочинні? Чому немає кінцевої крапки у справі Януковича і його засудження? Чому судова система України намагається приймати гібридні рішення замість того, щоб розставити остаточно акценти в історії з режимом Януковича і тим, хто його формував? Зокрема, архітекторів-юристів – Олени Лукаш, Андрія Портнова та інших?" – дивується політолог.

Нагадаємо, 15 грудня Дорогомилівський суд Москви розпочав розгляд справи за позовом екс-депутата від Партії регіонів Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом. 27 грудня суд Москви вирішив, що події 2013-2014 року в Україні були "державним переворотом".

Більш детально про причини і наслідки рішення суду Москви читайте в матеріалі: А судді хто: про рішення московського суду і його наслідки для України

Теги: Україна Політика Російська пропаганда Україна-Росія Євромайдан Володимир Олійник
Джерело: 24 канал
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